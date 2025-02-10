«Чьё лицо на нём?»: Том Круз поверг в шок фанатов на Супербоуле

Организаторы Супербоула подготовили ролик к финальному матчу, участие в котором принял знаменитый американский актёр Том Круз. Фанатов 62-летнего актёра весьма насторожил его внешний вид на видео, из-за чего в комментариях начался хаос.

9 февраля в Новом Орлеане состоялся решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Россияне вряд ли способны разделить с американцами любовь к этому странному виду спорта, однако разделить с ними любовь к Тому Крузу, его актёрскому таланту, самоотдаче и лихим трюкам в кино мы можем легко. Во время соревнований на экране был показан ролик с участием актёра, где он обращался к финалистам с напутствием.

Само видео выглядит торжественно. Том Круз на фоне большого экрана говорит о том, что одна из команд-финалистов навсегда войдёт в историю как чемпион мира. Кстати, в комментах ему быстро объяснили, что другие страны не особо увлечены «этой штукой», поэтому такое звание здесь едва ли применимо.

«Том Круз на этом «Супербоуле» говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», — написал комментатор поста.

Некоторые решили, что ролик сгенерировала нейросеть, сгладившая все, что можно сгладить, на лице Тома Круза.

«Чьё это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», — заявил пользователь.