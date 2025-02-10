«Чьё лицо на нём?»: Том Круз поверг в шок фанатов на Супербоуле
Фанаты обсуждают изменения в лице Тома Круза после ролика к Супербоулу
Том Круз на видео к Супербоулу. Обложка © X / Tom Cruise
Организаторы Супербоула подготовили ролик к финальному матчу, участие в котором принял знаменитый американский актёр Том Круз. Фанатов 62-летнего актёра весьма насторожил его внешний вид на видео, из-за чего в комментариях начался хаос.
9 февраля в Новом Орлеане состоялся решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Россияне вряд ли способны разделить с американцами любовь к этому странному виду спорта, однако разделить с ними любовь к Тому Крузу, его актёрскому таланту, самоотдаче и лихим трюкам в кино мы можем легко. Во время соревнований на экране был показан ролик с участием актёра, где он обращался к финалистам с напутствием.
Само видео выглядит торжественно. Том Круз на фоне большого экрана говорит о том, что одна из команд-финалистов навсегда войдёт в историю как чемпион мира. Кстати, в комментах ему быстро объяснили, что другие страны не особо увлечены «этой штукой», поэтому такое звание здесь едва ли применимо.
«Том Круз на этом «Супербоуле» говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», — написал комментатор поста.
Некоторые решили, что ролик сгенерировала нейросеть, сгладившая все, что можно сгладить, на лице Тома Круза.
«Чьё это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», — заявил пользователь.
Супербоул у американцев — это что-то вроде финала Лиги чемпионов. Туда приглашают звёзд, там присутствуют политики, а само событие, разумеется, имеет огромный ажиотаж. В этом году за финальной игрой пришёл понаблюдать президент США Дональд Трамп, на глазах у которого «Филадельфия Иглз» одержала победу над «Канзас-Сити Чифс». Кстати, вторая команда выиграла предыдущие два финала, посему уверенно шла за третьим, но золотой требл не случился.