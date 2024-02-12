Клуб NFL "Канзас-Сити Чифс" во второй раз подряд стал победителем Супербоула

"Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско 49" в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL). Встреча завершилась в овертайме со счётом 25:22.

Игра проходила на арене Allegiant Stadium в Парадайзе, штат Невада. Её посетило около 72 тысяч зрителей, в том числе множество мировых звёзд. Самым ценным игроком финала был признан Патрик Махоумс, на счету которого 333 ярда, два тачдауна и один перехват.

Для "Чифс" эта победа стала второй подряд и четвёртой в истории (1969, 2020, 2023, 2024).

Традиционно в перерыве устраивается шоу с концертом, в этот раз на стадионе между второй и третьей четвертью выступил Ашер. Гимн США перед матчем исполнила певица и актриса Риба Макинтайр.