Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже

Олимпийская сборная Бразилии по футболу не сыграет на Играх в 2024 году. Об этом стало известно после поражения команды в матче с Аргентиной со счётом 0:1.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Лусиано Гунду. Он обеспечил команде первое место в группе и поездку в Париж.

В составе бразильской команды выступали защитники ЦСКА и "Локомотива" Келлвен и Лукас Фассон.

Бразилия выиграла две последние Олимпиады — в 2016 и 2020 году. За вторую путёвку на Олимпийские игры поборются сборные Парагвая и Венесуэлы.