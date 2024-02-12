Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже
Олимпийская сборная Бразилии по футболу не сыграет на Играх в 2024 году. Об этом стало известно после поражения команды в матче с Аргентиной со счётом 0:1.
Единственный мяч на 78-й минуте забил Лусиано Гунду. Он обеспечил команде первое место в группе и поездку в Париж.
В составе бразильской команды выступали защитники ЦСКА и "Локомотива" Келлвен и Лукас Фассон.
Бразилия выиграла две последние Олимпиады — в 2016 и 2020 году. За вторую путёвку на Олимпийские игры поборются сборные Парагвая и Венесуэлы.
Ранее Life.ru рассказывал, что победителем Кубка Азии в 2024 году стала сборная Катара. В финале команда благодаря трём пенальти обыграла команду Индонезии.
CBF / joilson Marconne