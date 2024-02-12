Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 00:13

Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже

Олимпийская сборная Бразилии по футболу не сыграет на Играх в 2024 году. Об этом стало известно после поражения команды в матче с Аргентиной со счётом 0:1.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Лусиано Гунду. Он обеспечил команде первое место в группе и поездку в Париж.

В составе бразильской команды выступали защитники ЦСКА и "Локомотива" Келлвен и Лукас Фассон.

Кот-д’Ивуар победил Нигерию и выиграл домашний Кубок африканских наций
Кот-д’Ивуар победил Нигерию и выиграл домашний Кубок африканских наций

Бразилия выиграла две последние Олимпиады — в 2016 и 2020 году. За вторую путёвку на Олимпийские игры поборются сборные Парагвая и Венесуэлы.

Ранее Life.ru рассказывал, что победителем Кубка Азии в 2024 году стала сборная Катара. В финале команда благодаря трём пенальти обыграла команду Индонезии.

Обложка ©

CBF / joilson Marconne

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Олимпиада
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров