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11 февраля, 22:08

Кот-д’Ивуар победил Нигерию и выиграл домашний Кубок африканских наций

Момент из финального матча Кубка африканских наций. Обложка © X / CAF

Момент из финального матча Кубка африканских наций. Обложка © X / CAF

Сборная Кот-д’Ивуара победила команду Нигерии в финале Кубка африканских наций и завоевала трофей. Встреча прошла в Абиджане (Кот-д’Ивуар) и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол удался нигерийцам — на 38-й минуте ворота соперников поразил Уильям Троост-Эконг. На 62-й минуте Франк Кессье уравнял шансы, а на 81-й Себастьен Алле забил, как оказалось позднее, золотой гол.

Это третья победа Кот-д’Ивуара в турнире, ранее команда завоёвывала трофей в 1992 и 2015 годах. Прошлый турнир, состоявшийся в 2021 году, выиграла сборная Сенегала.

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Напомним, Кот-д’Ивуар с трудом прошёл групповой этап, едва не покинув турнир, а также оставшись без тренера перед плей-офф. Однако "слонам" удалось пройти всех соперников и взять трофей.

Артур Лапсаков
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