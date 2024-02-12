Кот-д’Ивуар победил Нигерию и выиграл домашний Кубок африканских наций
Момент из финального матча Кубка африканских наций. Обложка © X / CAF
Сборная Кот-д’Ивуара победила команду Нигерии в финале Кубка африканских наций и завоевала трофей. Встреча прошла в Абиджане (Кот-д’Ивуар) и завершилась со счётом 2:1.
Первый гол удался нигерийцам — на 38-й минуте ворота соперников поразил Уильям Троост-Эконг. На 62-й минуте Франк Кессье уравнял шансы, а на 81-й Себастьен Алле забил, как оказалось позднее, золотой гол.
Это третья победа Кот-д’Ивуара в турнире, ранее команда завоёвывала трофей в 1992 и 2015 годах. Прошлый турнир, состоявшийся в 2021 году, выиграла сборная Сенегала.
Напомним, Кот-д’Ивуар с трудом прошёл групповой этап, едва не покинув турнир, а также оставшись без тренера перед плей-офф. Однако "слонам" удалось пройти всех соперников и взять трофей.