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24 января, 23:13

Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций – 2024 завершена групповая стадия, по итогам которой определились все 16 команд-участниц плей-офф.

Так, в 1/8 финала сыграют:

Нигерия – Камерун;

Ангола – Намибия;

Экваториальная Гвинея – Гвинея;

Египет – ДР Конго;

Кабо-Верде – Мавритания;

Сенегал – Кот-д'Ивуар;

Мали – Буркина-Фасо;

Марокко – ЮАР.

Расписание плей-офф Кубка африканских наций. Фото X / CAF

Расписание плей-офф Кубка африканских наций. Фото X / CAF

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Сирийцы не смогли сдержать слёз после исторической победы сборной на Кубке Азии по футболу

Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января. Действующим чемпионом турнира является команда Сенегала, побеждавшая в 2022 году. В финале она в серии пенальти обыграла Египет.

А ранее ФИФА назвала лучшего тренера 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством взяла требл, выиграв в трёх турнирах.

Обложка ©

X / CAF

Артур Лапсаков
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