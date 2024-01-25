Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций
На Кубке африканских наций – 2024 завершена групповая стадия, по итогам которой определились все 16 команд-участниц плей-офф.
Так, в 1/8 финала сыграют:
Нигерия – Камерун;
Ангола – Намибия;
Экваториальная Гвинея – Гвинея;
Египет – ДР Конго;
Кабо-Верде – Мавритания;
Сенегал – Кот-д'Ивуар;
Мали – Буркина-Фасо;
Марокко – ЮАР.
Расписание плей-офф Кубка африканских наций. Фото X / CAF
Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января. Действующим чемпионом турнира является команда Сенегала, побеждавшая в 2022 году. В финале она в серии пенальти обыграла Египет.
А ранее ФИФА назвала лучшего тренера 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством взяла требл, выиграв в трёх турнирах.
X / CAF