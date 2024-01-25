Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций

На Кубке африканских наций – 2024 завершена групповая стадия, по итогам которой определились все 16 команд-участниц плей-офф.

Так, в 1/8 финала сыграют: Нигерия – Камерун; Ангола – Намибия; Экваториальная Гвинея – Гвинея; Египет – ДР Конго; Кабо-Верде – Мавритания; Сенегал – Кот-д'Ивуар; Мали – Буркина-Фасо; Марокко – ЮАР.

Расписание плей-офф Кубка африканских наций. Фото X / CAF

Матчи первой стадии плей-офф пройдут с 27 по 30 января. Действующим чемпионом турнира является команда Сенегала, побеждавшая в 2022 году. В финале она в серии пенальти обыграла Египет.