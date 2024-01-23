Сирийцы не смогли сдержать слёз после исторической победы сборной на Кубке Азии по футболу

Матч третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу в Катаре между сборными Сирии и Индии завершился победой арабской команды со счётом 1:0. Таким образом сирийцы впервые вышли в плей-офф турнира.

Эмоциональное интервью с тренером сборной Сирии Эктором Купером. Обложка © X / Football Tweet

Единственный мяч в ворота соперников на 76-й минуте встречи отправил форвард Омар Харбин. Таким образом Сирия заняла третье место в группе после Австралии и Узбекистана и вышла в плей-офф, оказавшись лучше команд из других групп, занявших такие же места.

Очевидно, что историческое достижение сборной принесло жителям Сирии много радости. Так, переводчик главного тренера национальной команды аргентинца Эктора Купера и журналист, бравший интервью, не смогли сдержать своих слёз после игры. Наставник же скромно удалился из кадра.

В 1/8 финала сборная Сирии сыграет с командой Ирана. Матч состоится 31 января.