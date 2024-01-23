"Интер" в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок Италии

В минувший понедельник, 22 января, в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль парк" определился победитель 36-го розыгрыша Суперкубка Италии. Им стал миланский "Интер", который на последних минутах вырвал победу у "Наполи" с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 90-й минуте забил миланский нападающий аргентинского происхождения Лаутаро Мартинес. Стоит отметить, что более получаса неаполитанцы играли в меньшинстве — на 60-й минуте с поля был удалён Джованни Симеоне.

Таким образом, чёрно-синие в восьмой раз стали обладателями этого трофея. Подчёркивается, что для этой команды это также третий Суперкубок Италии подряд под руководством Симоне Индзаги.