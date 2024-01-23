"Интер" в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок Италии
Гол Мартинеса помог "Интеру" в третий раз подряд завоевать Суперкубок Италии
Футболисты ФК "Интер" празднуют победу. Обложка © Х / Inter
В минувший понедельник, 22 января, в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль парк" определился победитель 36-го розыгрыша Суперкубка Италии. Им стал миланский "Интер", который на последних минутах вырвал победу у "Наполи" с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в этом матче на 90-й минуте забил миланский нападающий аргентинского происхождения Лаутаро Мартинес. Стоит отметить, что более получаса неаполитанцы играли в меньшинстве — на 60-й минуте с поля был удалён Джованни Симеоне.
Таким образом, чёрно-синие в восьмой раз стали обладателями этого трофея. Подчёркивается, что для этой команды это также третий Суперкубок Италии подряд под руководством Симоне Индзаги.
Ранее Лайф писал, что недавно мадридский "Реал" завоевал Суперкубок Испании. Столичный клуб в 13-й раз стал обладателем этого титула, разгромив "Барселону" со счётом 4:1.