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28 января, 10:40

Болельщики вывесили баннер «Слава России» на матче чемпионата Греции по футболу

Баннер «Слава России» заметили в секторе активных болельщиков «Олимпиакоса» во время матча чемпионата Греции. В этот момент шла игра против «Панатинаикоса».

Встречу между клубами в рамках 20-го тура чемпионата Греции организовали в воскресенье, 26 января. Матч закончилась вничью 1:1. Кстати, баннер с триколором не раз появлялся в трансляции матча.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lumen Photos

Наталья Афонина
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