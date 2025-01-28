Болельщики вывесили баннер «Слава России» на матче чемпионата Греции по футболу

Баннер «Слава России» заметили в секторе активных болельщиков «Олимпиакоса» во время матча чемпионата Греции. В этот момент шла игра против «Панатинаикоса».

Встречу между клубами в рамках 20-го тура чемпионата Греции организовали в воскресенье, 26 января. Матч закончилась вничью 1:1. Кстати, баннер с триколором не раз появлялся в трансляции матча.

Ранее Life.ru рассказал, что молодёжная сборная России по футболу не войдёт в список участников чемпионата Европы 2027 года. Команда не будет участвовать в отборе. Команду не внесли ни в одну из корзин. В этот раз россияне пропустят турнир, который в дальнейшем определит участников Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.