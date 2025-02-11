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11 февраля, 02:07

«Вышла замуж назло ему»: Водонаева вспомнила отношения с погибшим на СВО женихе

Алёна Водонаева раскрыла детали отношений с погибшим на СВО женихом

Блогерша и бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева поделилась воспоминаниями о женихе, который погиб на СВО. Она рассказала, что в 2015 году забеременела от Антона Короткова, но потеряла малыша из-за внематочной беременности.

«Антон сделал мне предложение, и я до сих пор храню кольцо. Мы долгое время были помолвлены, так как решили, что лучше всего сыграть свадьбу в красивую дату 17.07.2017»,отметила она на своей странице в Telegram.

Алёна Водонаева призналась, что больше никогда не сможет иметь детей
Алёна Водонаева призналась, что больше никогда не сможет иметь детей

По её словам, пара рассталась осенью 2016 года, а через год, «назло Антону», она вышла замуж за другого. Водонаева добавила, что незадолго до смерти Антона наградили Орденом Мужества. Она уточнила, что бойца похоронили в прошлом году, но о его гибели она узнала только сейчас.

Напомним, информацию о гибели Короткова подтвердил в соцсети и рэпер Гуф. Но он также не уточнил обстоятельства смерти военнослужащего.

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Telegram / VODA

Лия Мурадьян
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