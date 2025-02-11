«Вышла замуж назло ему»: Водонаева вспомнила отношения с погибшим на СВО женихе
Алёна Водонаева раскрыла детали отношений с погибшим на СВО женихом
Блогерша и бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева поделилась воспоминаниями о женихе, который погиб на СВО. Она рассказала, что в 2015 году забеременела от Антона Короткова, но потеряла малыша из-за внематочной беременности.
«Антон сделал мне предложение, и я до сих пор храню кольцо. Мы долгое время были помолвлены, так как решили, что лучше всего сыграть свадьбу в красивую дату 17.07.2017», — отметила она на своей странице в Telegram.
По её словам, пара рассталась осенью 2016 года, а через год, «назло Антону», она вышла замуж за другого. Водонаева добавила, что незадолго до смерти Антона наградили Орденом Мужества. Она уточнила, что бойца похоронили в прошлом году, но о его гибели она узнала только сейчас.
Напомним, информацию о гибели Короткова подтвердил в соцсети и рэпер Гуф. Но он также не уточнил обстоятельства смерти военнослужащего.
Telegram / VODA