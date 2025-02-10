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Регион
10 февраля, 08:41

Бывший жених Алёны Водонаевой погиб на СВО

Водонаева и Коротков. Обложка © Telegram / VODA

Водонаева и Коротков. Обложка © Telegram / VODA

Блогерша и экс-участница телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева сообщила в телеграм-канале о гибели своего бывшего жениха в зоне спецоперации. По её словам, 36-летний Антон Коротков всегда был военным и выполнял свой долг перед Родиной. Подробности его смерти телезвезда не привела.

Пара начала встречаться в 2015 году. Тогда Водонаева рассказывала, что Коротков подарил ей обручальное кольцо. Однако отношениям пришёл конец через полтора года. Блогерша призналась, что больше не могла терпеть постоянную ревность мужчины. Информацию о гибели Короткова подтвердил в соцсети и рэпер Гуф. Он также не уточнил обстоятельства смерти военнослужащего. «Спи спокойно, друг», — коротко написал музыкант.

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Ранее Водонаева призналась в интервью на YouTube-канале Мариям Тилляевой в том, что больше никогда не сможет иметь детей. Рождение единственного сына, Богдана, далось ей слишком тяжело, из-за чего врачи поставили крест на будущих попытках забеременеть.

Татьяна Миссуми
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