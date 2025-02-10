Бывший жених Алёны Водонаевой погиб на СВО

Блогерша и экс-участница телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева сообщила в телеграм-канале о гибели своего бывшего жениха в зоне спецоперации. По её словам, 36-летний Антон Коротков всегда был военным и выполнял свой долг перед Родиной. Подробности его смерти телезвезда не привела.

Пара начала встречаться в 2015 году. Тогда Водонаева рассказывала, что Коротков подарил ей обручальное кольцо. Однако отношениям пришёл конец через полтора года. Блогерша призналась, что больше не могла терпеть постоянную ревность мужчины. Информацию о гибели Короткова подтвердил в соцсети и рэпер Гуф. Он также не уточнил обстоятельства смерти военнослужащего. «Спи спокойно, друг», — коротко написал музыкант.