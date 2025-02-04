Алёна Водонаева призналась, что больше никогда не сможет иметь детей

Телеведущая и блогерша Алёна Водонаева призналась в интервью на YouTube-канале Мариям Тилляевой в том, что больше никогда не сможет иметь детей. Рождение единственного сына, Богдана, далось ей слишком тяжело, из-за чего врачи поставили крест на будущих попытках забеременеть.

Водонаева говорит, что смогла зачать после нескольких неудачных попыток. Когда она наконец родила сына, врачи назвали это большим чудом. Омрачало это событие лишь одно известие: медики сказали, что второго ребёнка она вряд ли когда-то родит.

«У меня есть сын, ему 14 лет и это четвёртая беременность. Я больше не могу иметь детей. С 2015 года я больше не могу их иметь и, слава Богу, что у меня есть сын. Когда забеременела, я поняла, по всем врачебным показаниям понятно, что всё слава Богу случилось и получилось», — сказала Водонаева.

Она вспоминала, что жизнь во время беременности проходила «под хрустальной вазой». Она не давала ни намёка на то, что ждёт ребёнка. Об этом знали лишь родители и бабушки с дедушками.