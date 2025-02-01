Александр Петров купил беременной жене дорогущий особняк рядом с Рублёвкой

Российский актёр Александр Петров продал квартиру, в которой жил с бывшей девушкой, чтобы купить дом для нынешней жены. Звезда фильмов «Текст» и «Лёд» не мог найти покупателя для своих двухэтажных апартаментов почти год, сообщает SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, Петров в итоге смог распрощаться со своим «голливудским» пентхаусом в Басманном районе, продав его за 57 миллионов рублей. В этой квартире он долгое время жил со своей бывшей — Стасей Милославской. Известно, что актёр выставил апартаменты после расставания ещё в октябре 2023 года за 60,6 миллиона рублей, но желающих покупать жильё с низкими потолками за такую стоимость не было. В итоге актёр снизил ценник на три миллиона.

Сейчас Петров обзавёлся новой недвижимостью — уже для новой жены Виктории Антоновой. Двухэтажный дом премиум класса с панорамными окнами расположен в посёлке Qhouse Ильинские холмы между Рублёвкой и Новой Ригой. Подарочек обошёлся в 59 миллионов рублей. Площадь жилья около 190 квадратов, есть три спальни, три ванных и хаммам. На закрытой территории посёлка есть несколько детских и спортивных площадок, а также зоны для прогулок.

Новый дом Петрова за 59 млн рублей. Фото © SHOT

Новый дом Петрова за 59 млн рублей. Фото © SHOT

Новый дом Петрова за 59 млн рублей. Фото © SHOT