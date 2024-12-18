«Ждём тебя!» Александр Петров впервые станет отцом

Актёр Александр Петров и его супруга Виктория Антонова впервые станут родителями. Пара поделилась тёплыми фотографиями с отдыха в своих соцсетях. На кадрах заметен округлившийся животик Виктории.

Александр Петров и Виктория Антонова рассказали аудитории о беременности. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ actorsashapetrov

Напомним, что в браке пара состоит чуть больше года. Петров предложил своей будущей супруге пожениться буквально через пару встреч. Викторию он встретил на улице. Девушка не являлась публичной личностью и жила обычной жизнью.