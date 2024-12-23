«Просто лучший»: Петров признался, что завидует Борисову

Актёр Александр Петров признался, что завидует успеху своего коллеги Юры Борисова в Голливуде. Юрий снялся в американском фильме «Анора» и уже получил несколько престижных наград. Это отметили ведущие шоу «Кстати», вспомнив про мечту Петрова — статуэтку «Оскар».

«Слушайте, я так скажу, конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью Борисову. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — сказал Петров.