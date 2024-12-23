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23 декабря, 13:43

«Просто лучший»: Петров признался, что завидует Борисову

Петров заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде

Юрий Борисов и Александр Петров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aktorsashapetrov / kinopoisk

Юрий Борисов и Александр Петров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aktorsashapetrov / kinopoisk

Актёр Александр Петров признался, что завидует успеху своего коллеги Юры Борисова в Голливуде. Юрий снялся в американском фильме «Анора» и уже получил несколько престижных наград. Это отметили ведущие шоу «Кстати», вспомнив про мечту Петрова — статуэтку «Оскар».

«Слушайте, я так скажу, конечно, завидую, естественно. Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью Борисову. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего», — сказал Петров.

Напомним, что в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера помимо Борисова снялся ещё один российский актёр — Алексей Серебряков. Кинокартину уже признали лучшей в 2024 году, по версии портала IndieWire. Борисов за роль мрачного парня Игоря получил две награды за лучшую роль второго плана от «Ассоциации кинокритиков Торонто» и кинофестиваля в Сан-Франциско.

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Полина Никифорова
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