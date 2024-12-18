Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств объявила шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в десяти категориях. Среди них претенденты на награды за лучший иностранный фильм, музыку, документальные и короткометражные работы, а также грим, звук и визуальные эффекты.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 картин. За заветную статуэтку поборются киноленты «Я всё ещё здесь» бразильского режиссёра Уолтера Саллеса, «Эмилия Перес» француза Жака Одиара, «Девушка с иглой» датского режиссёра Магнуса фон Хорна, «Волны» чеха Иржи Мадла и «Прикосновение» исландца Бальтасара Кормакура. Также в список вошли фильмы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.

В категории «Лучшая музыка» соперничество развернётся между работами «Претенденты», «Конклав», «Дикий робот», «Битлджус Битлджус» и «Головоломка 2». В шорт-листе номинации «Лучший документальный фильм» оказались картины «Дневники чёрного ящика», «Дагомея», «Фрида», «Голливудгейт» и «Фарфоровая война».

Напомним, что 97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года. Вести мероприятие будет известный американский комик Конан О’Брайен.