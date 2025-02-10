«Остаться в живых» 21 год спустя: Как выглядят и что случилось с актёрами культового сериала 00-х

Помните тот момент, когда миллионы зрителей, затаив дыхание, следили за судьбой пассажиров рейса 815? «Остаться в живых» стал настоящей сенсацией 2000-х, и персонажи сериала до сих пор вызывают ностальгию. А что же стало с актёрами, которые подарили нам эти незабываемые эмоции? Кто из них покорил Голливуд, а кто предпочёл тихую семейную жизнь? Мы собрали самые интересные факты о звёздах сериала «Остаться в живых», которые вас точно удивят!

Мэттью Фокс: возвращение в экшен после долгого перерыва

Как изменилась жизнь Мэттью Фокса после сериала. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © ТАСС / ZUMA / Lionel Guericolas

Когда-то он был доктором Джеком Шепардом — сильным, харизматичным, несгибаемым. После окончания сериала Мэттью Фокс решил на время уйти из кино, чтобы посвятить себя семье. Однако его возвращение на экран оказалось громким: актёр начал сниматься в жёстких экшен-фильмах и даже сам выполняет опасные трюки! Теперь он снова на коне — и это подтверждает его любовь к настоящему кино.

Эванджелин Лилли: от «Остаться в живых» до супергероев Marvel

Эванджелин Лилли: путь от «Остаться в живых» до Marvel. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk © ТАСС / Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM

Эванджелин Лилли стала звездой благодаря роли Кейт Остин, но после сериала она на некоторое время пропала из поля зрения. Оказалось, актриса устала от внезапной славы и решила взять паузу. Однако она вернулась с триумфом — теперь Лилли играет культовую роль Осы в киновселенной Marvel! Её перевоплощение из девушки, скрывающейся от закона, в супергероиню удивило даже самых преданных фанатов.

Джош Холлоуэй: из харизматичного мошенника в звезду блокбастеров

Джош Холлоуэй после «Остаться в живых»: карьера и личная жизнь. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk © ТАСС / ZUMA / F. Sadou

Образ Сойера — обаятельного проходимца с искромётным чувством юмора — стал культовым. Джош Холлоуэй не остановился на одной роли и продолжил сниматься в крупных проектах. Теперь его можно увидеть в динамичных боевиках и шпионских триллерах, где природное обаяние и харизма Джоша играют не меньшую роль, чем спецэффекты.

Терри О’Куинн: новые горизонты после роли Локка

Тайны Терри О’Куинна: чем занят исполнитель роли Локка. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © TACC / Collin Xavier / Image Press Agency

Терри О’Куинн подарил нам одного из самых загадочных персонажей сериала — Джона Локка. После завершения «Остаться в живых» его карьера не остановилась. Наоборот, Терри попробовал себя в совершенно разных жанрах: от напряжённых триллеров до комедий. Его уникальный стиль актёрской игры продолжает завораживать зрителей, а новые роли раскрывают его талант с неожиданной стороны.

Навин Эндрюс: роли, полные страсти и опасности

Навин Эндрюс: почему его роли всегда вызывают эмоции. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © TACC / ZUMA / Lisa O'Connor

После роли Саида в «Остаться в живых» Навин Эндрюс не ушёл в тень. Он продолжил сниматься в напряжённых драмах, исторических фильмах и триллерах. Его образы всегда вызывают бурю эмоций, а карьера по-прежнему полна интересных проектов.

Дэниел Дэ Ким: путь от актёра к продюсеру

Дэниел Дэ Ким: как актёр стал успешным продюсером. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / 3AD Media

Звезда сериала «Остаться в живых» продолжает свою карьеру не только как актёр, но и как продюсер. Дэниел Дэ Ким активно работает над новыми проектами, которые получают признание как критиков, так и зрителей. Он остаётся верен своим корням и вдохновляет своими успехами новых актёров.

Юнджин Ким: королева драматических сериалов

Где сейчас Юнджин Ким и чем она занимается. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / KIYOUNG KIM

Юнджин Ким начинала как театральная актриса, а после «Остаться в живых» её карьера пошла в гору. Девушка стала звездой сразу в нескольких успешных телесериалах, где её талант раскрылся с новой стороны. Сегодня Ким продолжает радовать зрителей глубокими эмоциональными ролями, а её имя стало синонимом качества в мире кино.

Иэн Сомерхолдер: от острова к вампирским сагам

Иэн Сомерхолдер: от сериала о выживании к вампирской саге. Кадр из фильма «Остаться в живых», режиссёр Джек Бендер и др., сценарист Карлтон Кьюз и др. / Kinopoisk, © Wikipedia / Super Festival

Поклонники «Остаться в живых» запомнили его как Буна, но настоящая слава пришла к Иэну после участия в «Дневниках вампира». Сейчас Сомерхолдер совмещает актёрскую карьеру с семейной жизнью и успешными бизнес-проектами.

Актёры «Остаться в живых» доказали, что культовый сериал — это лишь отправная точка в их карьерах. Одни стали звёздами блокбастеров, другие выбрали спокойную жизнь, а кто-то ушёл в продюсирование. Их истории показывают, что перемены — это всегда возможность открыть новые горизонты.