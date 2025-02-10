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Регион
10 февраля, 14:39

Беременность никому и никогда не мешает: Потап рассказал Дудю* об отношениях с Настей Каменских

Певец Потап опроверг слухи о расставании с Настей Каменских

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что не расставался со своей супругой Настей Каменских и они планируют завести ещё детей. Такое заявление музыкант сделал в интервью Юрию Дудю*.

«Я хочу детей ещё много-много детей. А что ты меня не спросил про развод с Настей Каменских? Нас воспринимают, как персонажей из комиксов. Они ждут от нас драматических событий, реалити-шоу. Но война показала, что отношения личные катализируют или в одну сторону или в другую: или пары расстаются, или становятся крепче. Это в позитивную сторону на нас сработало, так что всё в порядке», — рассказал исполнитель.

Потап пояснил, что они с Каменских остаются вместе, а сам он хотел бы завести ещё четырёх детей, да и супруга с ним солидарна. А ещё он добавил, что беременность никому и никогда не мешает.

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Также в ходе интервью Потап попробовал объясниться за регулярные гастроли за пределами Украины, которые ему постоянно припоминают в соцсетях под сделанными за границей фотографиями. Оно и неудивительно — законы Незалежной запрещают мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Оказывается, музыкант вовсе не пользуется какой-то недоступной большинству его сограждан роскошью, а выполняет поручение ОП Украины. Договорённость у них будто бы такая — Потап ездит по гастролям, а часть своих доходов перечисляет в ВСУ.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
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