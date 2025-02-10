Певец Потап в интервью Дудю* оправдал побег с Украины особым заданием от Зеленского

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) попытался оправдаться за свои постоянные путешествия на границу. Исполнитель частенько получает негативные комментарии под своими фотографиями из других стран. Люди удивляются его поездкам, ведь сейчас из-за действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещён.

«Все артисты украинские выезжают на концерты, на гастроли, есть разные Министерства и разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. Есть легальные способы выезжать, у меня один из таких способов, вот я выезжаю, приезжаю. Я выезжаю на определённый срок и возвращаюсь», — сказал Потап во время интервью журналисту Юрию Дудю*, которое записывалось в Испании.

Певец объяснил, что отправляют за границу его вовсе не собственные возможности и желания, а офис Владимира Зеленского. Согласно договорённости часть своего заработка на международном рынке исполнитель моментально перечисляет украинским солдатам.

По словам певца, его даже поддержал бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Он лично подошёл к Потапу и сказал, что сейчас главная задача музыканта — помощь фронту. С аналогичными просьбами обращались и из офиса главы киевского режима.

«Мне звонили из ОП и просили быть за границей, петь и писать песни, чтобы рассказывать за границей творчеством о войне», — утверждает артист.

В целом Потап заявил, что Россия уже давно должна была признать свою вину в украинском конфликте, «а лучше покаяться, вернуть все территории Украины, выплачивать долго-долго репарации, и возможно когда-нибудь будет хорошее соседство».

При этом интервью артист дал на русском языке, объяснив, что украинские политики и артисты в быту, общении и работе часто не стесняются на нём говорить. Когда это доходит до интервью, до сцены они становятся противниками русского языка, разоткровенничался Потап. Он заверил, что свободно владеет украинским, но когда нужно донести об украинской позиции на русском, английском, испанском – так и делает. Певец оправдался и за то, что даёт интервью россиянину, а не представителям украинских медиа, назвав Дудя* интересным собеседником.

Напомним, что Потап однажды заявлял о своём вступлении в территориальную оборону, но это не подтвердилось. По данным украинских СМИ, в октябре 2023 года он уехал с Украины вместе с женой, певицей Настей Каменских и больше не возвращался. А вот россиян он большем всего возмутил глумлением над смертью Анастасии Заворотнюк. Правда, получил негативную реакцию он за это и на Украине. После критики его уничижительные комментарии были удалены из аккаунта.