Украинец Потап отличился новым мерзким заявлением в адрес россиян после крушения самолёта в США

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с аварией самолёта над Вашингтоном. На своей странице Instagram* он опубликовал пост с изображением зажжённой свечи.

Это не первое мерзкое заявление участника дуэта «Потап и Настя» в адрес россиян. В прошлом году он издевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап критиковал актрису за, по его слова, «негативный образ украинок» в культуре из-за сериала «Моя прекрасная няня».