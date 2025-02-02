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Авиакатастрофа в США
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Регион
2 февраля, 14:15

Украинец Потап отличился новым мерзким заявлением в адрес россиян после крушения самолёта в США

Потап заявил, что не сочувствует россиянам в связи с крушением самолёта в США

Потап (Алексей Потапенко). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap

Потап (Алексей Потапенко). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realpotap

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с аварией самолёта над Вашингтоном. На своей странице Instagram* он опубликовал пост с изображением зажжённой свечи.

«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», — заявил он в сторис, где нельзя посмотреть комментарии.
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Это не первое мерзкое заявление участника дуэта «Потап и Настя» в адрес россиян. В прошлом году он издевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап критиковал актрису за, по его слова, «негативный образ украинок» в культуре из-за сериала «Моя прекрасная няня».

Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в США 30 января. По предварительной информации, жертвами трагедии стали 67 человек, чьи тела извлекают из реки Потомак. Установлено, что среди пассажиров разбившегося самолёта были российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Александра Мышляева
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