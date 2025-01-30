Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 03:18

Пассажирский самолёт столкнулся с вертолётом и упал в реку у аэропорта Вашингтона

Аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) в Вашингтоне временно остановил все полёты из-за чрезвычайного происшествия с самолётом. По данным авиагавани, взлёты и посадки приостановлены, но терминал продолжает работать.

Как сообщил авиарегулятор страны, пассажирский самолёт Bombardier упал в реку Потомак недалеко от аэропорта после столкновения с вертолётом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Самолёт упал в реку Потомак после столкновения с вертолётом. Видео © Х / R A W S A L E R T S / Jack

По данным авиакомпании American Airlines, упавшим бортом был рейс 5342 из Канзаса в Вашингтон. Сколько человек было на борту, пока неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президента Дональда Трампа проинформировали о случившемся.

Вынужденно севший в Астрахани рейс «Победы» из Дубая приземлился в Москве
Вынужденно севший в Астрахани рейс «Победы» из Дубая приземлился в Москве

Ранее в Литве назвали ошибку пилотирования единственной версией падения самолёта DHL при заходе на посадку в аэропорту Вильнюса. Напомним, 25 ноября 2024 года самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился на подлёте к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб. На борту находились всего четыре человека, остальные получили травмы и были госпитализированы.

Обложка ©

Х / R A W S A L E R T S

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar