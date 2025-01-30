Пассажирский самолёт столкнулся с вертолётом и упал в реку у аэропорта Вашингтона
Аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) в Вашингтоне временно остановил все полёты из-за чрезвычайного происшествия с самолётом. По данным авиагавани, взлёты и посадки приостановлены, но терминал продолжает работать.
Как сообщил авиарегулятор страны, пассажирский самолёт Bombardier упал в реку Потомак недалеко от аэропорта после столкновения с вертолётом. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.
Самолёт упал в реку Потомак после столкновения с вертолётом. Видео © Х / R A W S A L E R T S / Jack
По данным авиакомпании American Airlines, упавшим бортом был рейс 5342 из Канзаса в Вашингтон. Сколько человек было на борту, пока неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президента Дональда Трампа проинформировали о случившемся.
Ранее в Литве назвали ошибку пилотирования единственной версией падения самолёта DHL при заходе на посадку в аэропорту Вильнюса. Напомним, 25 ноября 2024 года самолёт Boeing 737, который был арендован компанией DHL, разбился на подлёте к аэропорту Вильнюса. В результате аварии один из пилотов погиб. На борту находились всего четыре человека, остальные получили травмы и были госпитализированы.