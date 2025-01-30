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29 января, 23:31

Вынужденно севший в Астрахани рейс «Победы» из Дубая приземлился в Москве

Пассажиры рейса DP992 авиакомпании «Победа», следовавшего из Дубая в Москву и совершившего вынужденную посадку в Астрахани, успешно добрались до российской столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло перевозчика.

«Прибыл в 01:16 [мск] 30 января», — отображается на табло.

На борту находились 188 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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Напомним, самолёт подал сигнал бедствия над Каспийским морем из-за ложно сработавшей пожарной сигнализации. Он вылетел из Дубая в 15:39 мск и вынуждено сел в Астрахани в 19:16 по местному времени (18:16 мск).

Обложка ©

Unsplash / Kevin Woblick

Артур Лапсаков
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