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Регион
29 января, 15:24

Подавший сигнал бедствия самолёт «Победы» приземлился в Астрахани

Самолёт авиакомпании «Победа», ранее подавший сигнал бедствия в воздушном пространстве над Каспийским морем, успешно приземлился в Астрахани. Об этом сообщает Mash. Boeing следовал из Дубая в Москву.

По данным телеграм-канала, на борту ложно сработала пожарная сигнализация.

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А накануне борт, летевший в Нижний Новгород из Шарм-эль-Шейха, был вынужден уйти на запасной аэродром. Аэропорт имени Чкалова не смог принять самолёт из-за временных ограничений.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
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