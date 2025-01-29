Подавший сигнал бедствия самолёт «Победы» приземлился в Астрахани
Самолёт авиакомпании «Победа», ранее подавший сигнал бедствия в воздушном пространстве над Каспийским морем, успешно приземлился в Астрахани. Об этом сообщает Mash. Boeing следовал из Дубая в Москву.
По данным телеграм-канала, на борту ложно сработала пожарная сигнализация.
А накануне борт, летевший в Нижний Новгород из Шарм-эль-Шейха, был вынужден уйти на запасной аэродром. Аэропорт имени Чкалова не смог принять самолёт из-за временных ограничений.
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