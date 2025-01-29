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29 января, 05:38

Маленький спецагент Кремля? Москвичка приняла роды на борту самолёта в небе над Гренландией

Россиянка приняла роды в самолёте Uzbekistan Airways в небе над Гренландией

Россиянка приняла роды на борту самолёта в небе над Гренландией — малыш теперь имеет право претендовать на гражданство Дании и, вероятно, принимать участие в дальнейшей судьбе самого большого острова Земли. Маленький спецагент Кремля появился на свет на борту летящего в Нью-Йорк самолёта Uzbekistan Airways с пересадкой в Ташкенте. Детали 54-летняя москвичка Виктория рассказала SHOT.

Ребёнок родился на борту самолёта Uzbekistan Airways в небе над Гренландией. Фото © SHOT

Ребёнок родился на борту самолёта Uzbekistan Airways в небе над Гренландией. Фото © SHOT

По словам россиянки, прямо над Северным Ледовитым океаном на соседнем ряду у гражданки Узбекистана внезапно начались роды. Беременная пассажирка рейса HY101 летела с большой семьёй — мужем и четырьмя детьми в бизнес-классе. Сначала, по словам россиянки, началась паника. Стюардессы начали спрашивать, есть ли среди пассажиров врач.

Откликнулись сразу два доктора — женщина-акушер и хирург. Они и приняли роды, а Виктория им активно помогала. У пассажирки родился здоровый мальчик. Малыш появился на свет в небе над Гренландией, после чего экипаж принял решение развернуть борт и совершить экстренную посадку на запасном аэродроме в городе Кефлавик (Исландия). Маму с ребёнком передали медикам, сейчас они в местной больнице. Папа с остальными детьми также остался в Исландии. А борт уже вылетел в Нью-Йорк.

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А ранее в самолёте Уральских авиалиний рейсом U6-2441 из московского аэропорта Жуковский в Душанбе прямо в небе родился новый пассажир. У беременной девушки почти сразу после взлёта начались роды, на помощь ей бросились стюардесса Надежда Ивакина, которая в прошлом была фельдшером, и одна из пассажирок — медсестра по имени Мадина.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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