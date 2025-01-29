Самолёт из Египта ушёл на запасной аэродром из-за закрытия неба над Нижним Новгородом
Летевший из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород самолёт ушёл на запасной аэродром
Самолёт, летевший в Нижний Новгород из Шарм-эль-Шейха был вынужден уйти на запасной аэродром. Аэропорт региона имени Чкалова не смог принять борт из-за временных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
«В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эль-Шейха) ушёл на запасной аэродром», — говорится в сообщении.
На данный момент борт уже прибыл и начал готовиться к обратному вылету. Аэропорт также функционирует в обычном режиме. Ограничений на выполнение взлётов и посадок нет, добавили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня ночью российская система ПВО сбила 104 беспилотника над несколькими регионами России. Три дрона были уничтожены над Нижегородской областью. Именно из-за этого аэропорт и ввёл временные ограничения. Все летательные аппараты были перехвачены и ликвидированы.
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