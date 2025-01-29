Самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия над Каспийским морем
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Самолёт авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в воздушном пространстве над Каспийским морем. Boeing рейса DP992, следовавший из Дубая в Москву, снизился и продолжает движение по заданному маршруту.
В самой авиакомпании сообщили нашим коллегам из Mash, что в настоящее время выясняют, что именно случилось на борту.
Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва заявил о двух бомбах в самолёте. Борт сел в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств.