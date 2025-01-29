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29 января, 08:27

Момент крушения истребителя F-35 на авиабазе на Аляске попал на видео

В Сети появилось видео крушения истребителя F-35 во время посадки на авиабазе Эйлсон на Аляске. На кадрах можно увидеть неконтролируемое падение военного самолёта, его серьёзное столкновение с землёй и последующий громкий взрыв.

Момент крушения истребителя F-35 на авиабазе на Аляске. Видео © Х / bedbolukbasi

По данным американских ВВС, трагедия произошла 28 января. Несмотря на крушение истребителя, пилот остался жив благодаря парашюту. На кадрах также видно, как он пролетает рядом с взорвавшимся F-35.

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Напомним, что инцидент случился на взлётно-посадочной полосе. Пилота уже отправили в госпиталь для медицинского обследования. В США также заявили, что планируют провести тщательное расследование для того, чтобы в дальнейшем минимизировать вероятность повторения подобных происшествий. Также сообщается, что стоимость разрушенного F-35 составляет около $81 миллиона.

Обложка ©

Х / bedbolukbasi

Наталья Афонина
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