Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске

На авиабазе Эйлсон в штате Аляска произошло крушение американского истребителя пятого поколения F-35. Инцидент случился во вторник после полудня по местному времени, сообщает газета Anchorage Daily News. Самолёт разбился на взлётно-посадочной полосе, однако пилот не пострадал и был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Видео © Х / Thenewarea51

По данным издания, стоимость F-35 составляет около $81 млн. Командование авиабазы заявило, что проведёт тщательное расследование инцидента, чтобы минимизировать вероятность повторения подобных происшествий в будущем.