Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 01:54

Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске

На авиабазе Эйлсон в штате Аляска произошло крушение американского истребителя пятого поколения F-35. Инцидент случился во вторник после полудня по местному времени, сообщает газета Anchorage Daily News. Самолёт разбился на взлётно-посадочной полосе, однако пилот не пострадал и был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.

Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Видео © Х / Thenewarea51

По данным издания, стоимость F-35 составляет около $81 млн. Командование авиабазы заявило, что проведёт тщательное расследование инцидента, чтобы минимизировать вероятность повторения подобных происшествий в будущем.

«Полный провал»: Эксперт резко раскритиковал веру США в истребители F-35
«Полный провал»: Эксперт резко раскритиковал веру США в истребители F-35

Ранее ВВС Румынии в срочном порядке поднимали в воздух два истребителя F-16 ночью после того, как системы контроля зафиксировали нарушение воздушных границ страны. Самолёты вернулись на базу только спустя два часа, так и не обнаружив «нарушителя».

Обложка ©

Х / Thenewarea51

Артём Гапоненко
  • Новости
  • f35
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar