Истребитель F-35 разбился на авиабазе Эйлсон в Аляске
На авиабазе Эйлсон в штате Аляска произошло крушение американского истребителя пятого поколения F-35. Инцидент случился во вторник после полудня по местному времени, сообщает газета Anchorage Daily News. Самолёт разбился на взлётно-посадочной полосе, однако пилот не пострадал и был доставлен в госпиталь для медицинского обследования.
Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Видео © Х / Thenewarea51
По данным издания, стоимость F-35 составляет около $81 млн. Командование авиабазы заявило, что проведёт тщательное расследование инцидента, чтобы минимизировать вероятность повторения подобных происшествий в будущем.
Ранее ВВС Румынии в срочном порядке поднимали в воздух два истребителя F-16 ночью после того, как системы контроля зафиксировали нарушение воздушных границ страны. Самолёты вернулись на базу только спустя два часа, так и не обнаружив «нарушителя».
Х / Thenewarea51