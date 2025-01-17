Истребители F-16 два часа вели охоту за невидимым нарушителем воздушных границ Румынии

ВВС Румынии в срочном порядке поднимали в воздух два истребителя F-16 ночью после того, как системы контроля зафиксировали нарушение воздушных границ страны. Детали сообщает издание Defense Romania со ссылкой на Министерство нацобороны страны.

«В связи с этим в 01:35 два истребителя F-16 из 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух», — говорится в сообщении Министерства национальной обороны.

Истребители вернулись на базу только спустя два часа, так и не обнаружив «нарушителя». Позже за пределами населённого пункта Плауру недалеко от границы с Украиной нашли следы возможного вторженца – беспилотник. В 3:30 ночи было объявлено о прекращении мер оповещения в данном районе.