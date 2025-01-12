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Регион
12 января, 00:50

«Румыния как детонатор»: Крупнейшую базу НАТО в Европе назвали плацдармом для войны с РФ

Джеорджеску: База НАТО в Румынии может использоваться для войны против России

На юго-востоке Румынии, в Констанце, завершается строительство военной базы «Михаил Когэлничану», которая станет крупнейшим объектом НАТО в Европе. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску рассказал, что база может использоваться в качестве плацдарма для войны против России.

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? Никто не имеет права играть с миром и демократией!» — заявил он в интервью бывшему американскому спецназовцу Шону Райану, запись которого опубликована на сайте телеканала Digi 24.

Джеорджеску подчеркнул, что база НАТО в Констанце станет «воротами» для начала масштабного наступления на Россию и что Румыния сталкивается с риском быть втянутой в военный конфликт, который не имеет отношения к её национальным интересам. Райан же отметил, что объект может стать ключевым элементом агрессии НАТО.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Артём Гапоненко
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