Стало известно о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области
Депутат Колесник: Польша высаживает танки вблизи границ Калининградской области
Депутат от Калининградской области, член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, заявил о нарастающей военной эскалации вокруг региона. Он отметил, что в настоящее время вблизи границ области со стороны Польши можно услышать лязганье гусеничных танков.
По его словам, это не первый случай, когда поляки высаживают военною технику рядом с границами РФ. Кроме того, он напомнил, что Варшава не раз проводила учения с техникой НАТО, чтобы поиграть на нервах у русских. Однако по мнению депутата, активное передвижение войск по Польше не может запугать РФ, ведь все понимают, «что кнопку нажать всегда успеют» и от агрессивных европейских стран останется только ДНК.
«Вокруг Калининградской области сейчас завязывается такой европейский военный узел, гордиев практически, который не мечом, наверное, придётся разрубать, а, может быть, гиперзвуковым «Кинжалом», а начинается всё с памятников, ещё чего-то, какую-то ищут причину», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру».
А ранее президент Литвы охарактеризовал Калининград как «исторически литовский город Караляучюс» и упрекнул Россию в искажении истории из-за изменения названия музея. В ответ на это в Кремле высказали обеспокоенность заявлениями Науседы, отметив, что Литва выступает как недружественная страна по отношению к России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала литовского главу «картонной дурилкой» и призвала его ознакомиться с историей. Намёк на некомпетентность Науседы прозвучал и в самом Калининграде.
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