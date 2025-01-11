Стало известно о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области

Депутат от Калининградской области, член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, заявил о нарастающей военной эскалации вокруг региона. Он отметил, что в настоящее время вблизи границ области со стороны Польши можно услышать лязганье гусеничных танков.

По его словам, это не первый случай, когда поляки высаживают военною технику рядом с границами РФ. Кроме того, он напомнил, что Варшава не раз проводила учения с техникой НАТО, чтобы поиграть на нервах у русских. Однако по мнению депутата, активное передвижение войск по Польше не может запугать РФ, ведь все понимают, «что кнопку нажать всегда успеют» и от агрессивных европейских стран останется только ДНК.