«Оправдывает опасения»: В Кремле ответили на заявления президента Литвы о Калининграде
Песков после слов Науседы напомнил, что Литва является недружественной страной
Литва является недружественным для России государством. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления литовского президента Гитанаса Науседы о Калининграде.
«Литва является недружественным государством по отношении к нашей стане, враждебно настроенным, которая ещё и имеет территориальные притязания, что оправдывает наши опасения и меры по обеспечению безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, президент Литвы, в чьей стране изо всех сил пытаются забыть прошлое и сносят советские памятники, обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея. Также Науседа назвал Калининград исторически литовским городом Караляучюс. Ему уже ответили в Госдуме.
Life.ru