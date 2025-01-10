Литва является недружественным для России государством. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления литовского президента Гитанаса Науседы о Калининграде.

«Литва является недружественным государством по отношении к нашей стане, враждебно настроенным, которая ещё и имеет территориальные притязания, что оправдывает наши опасения и меры по обеспечению безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.