Захарова одёрнула «дурилку картонную» из Литвы за влажные исторические фантазии

«И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями. На этот раз «отличился» президент Литвы Гитанас Науседа, назвав Калининград частью «Малой Литвы», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила Науседе, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас, благодаря Сталину, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче города Литовской Республике. Также она напомнила забывчивому политику, что крупнейший литовский порт был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу бойцов Красной армии, памятники которым в стране сегодня сносят.