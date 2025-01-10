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10 января, 09:09

Захарова одёрнула «дурилку картонную» из Литвы за влажные исторические фантазии

Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» за слова о Калининграде

Мария Захарова и Гитанас Науседа. Фото © ТАСС / Сергей Булкин, © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Мария Захарова и Гитанас Науседа. Фото © ТАСС / Сергей Булкин, © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Литвы Гитанаса Науседу «картонной дурилкой» за высказывания о Калининграде и рекомендовала ему учить историю.

«И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями. На этот раз «отличился» президент Литвы Гитанас Науседа, назвав Калининград частью «Малой Литвы», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила Науседе, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас, благодаря Сталину, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче города Литовской Республике. Также она напомнила забывчивому политику, что крупнейший литовский порт был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу бойцов Красной армии, памятники которым в стране сегодня сносят.

Захарова добавила, что все эти «подарки» Советского Союза Литве Вильнюс может вернуть обратно, если его так тяготит «переписывание истории».

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Напомним, президент Литвы, в чьей стране изо всех сил пытаются забыть прошлое и сносят советские памятники, обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея. Также Науседа назвал Калининград исторически литовским городом Караляучюс.


Александра Вишнякова
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