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23 декабря, 13:36

Литовский президент вознамерился измерить цену любви Фицо после визита в Россию

Президент Литвы Науседа раскритиковал премьера Словакии Фицо за поездку в Москву

Роберт Фицо и Гитанас Науседа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © Wikipedia

Роберт Фицо и Гитанас Науседа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © Wikipedia

Литовский президент Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в Россию. Он написал об этом в соцсети X (ранее Twitter).

«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава.

Науседа добавил, что Литва никогда не станет принимать подобных решений и останется «независимой в сфере энергетики и рыночных взаимодействий».

Зеленский закатил истерику из-за визита Фицо в Россию
Зеленский закатил истерику из-за визита Фицо в Россию

Напомним, 22 декабря президент РФ Владимир Путин встретился с Фицо в Кремле. Переговоры велись в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также Путин и Фицо обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы. Оппозиция Словакии осудила Фицо за визит в Москву.

Николай Рюмин
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