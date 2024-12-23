Литовский президент вознамерился измерить цену любви Фицо после визита в Россию
Президент Литвы Науседа раскритиковал премьера Словакии Фицо за поездку в Москву
Роберт Фицо и Гитанас Науседа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, © Wikipedia
Литовский президент Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в Россию. Он написал об этом в соцсети X (ранее Twitter).
«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава.
Науседа добавил, что Литва никогда не станет принимать подобных решений и останется «независимой в сфере энергетики и рыночных взаимодействий».
Напомним, 22 декабря президент РФ Владимир Путин встретился с Фицо в Кремле. Переговоры велись в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее заявление Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также Путин и Фицо обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы. Оппозиция Словакии осудила Фицо за визит в Москву.