Литовский президент вознамерился измерить цену любви Фицо после визита в Россию

Литовский президент Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за поездку в Россию. Он написал об этом в соцсети X (ранее Twitter).

«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава.