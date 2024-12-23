Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 11:33

«Остро осуждаем»: Оппозиция Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Оппозиционные партии Словакии раскритиковали Фицо за визит в Москву

Путин с Фицо. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Путин с Фицо. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Оппозиционные партии Словакии раскритиковали премьер-министра страны Роберта Фицо за его визит в Россию. Об этом они написали в своих соцсетях. Так, Михал Шимечка, руководитель партии «Прогрессивная Словакия», выразил мнение, что вопрос транзита газа для Словакии следует решать не в Москве.

«Транзит газа для Словакии премьер должен решать в Киеве», — написал Шимечка.

Партия «Свобода и Солидарность» также выкатила заявление, в котором «остро осуждает» переговоры Фицо с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, накануне вечером Путин встретился с Фицо в Кремле. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также Путин и Фицо обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы.

«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
«Большое спасибо»: Фицо заговорил по-русски на встрече с Путиным
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar