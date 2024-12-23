«Остро осуждаем»: Оппозиция Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву

Оппозиционные партии Словакии раскритиковали премьер-министра страны Роберта Фицо за его визит в Россию. Об этом они написали в своих соцсетях. Так, Михал Шимечка, руководитель партии «Прогрессивная Словакия», выразил мнение, что вопрос транзита газа для Словакии следует решать не в Москве.