В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьера Словакии

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо рассказал о своём видении ситуации на Украине и о продвижении российских войск. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довёл до сведения собеседника своё видение нынешней ситуации на полях сражения», — отметил представитель Кремля.