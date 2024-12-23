В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьера Словакии
Песков: Путин довёл до Фицо своё видение ситуации на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Путин на переговорах в Кремле. Фото © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо рассказал о своём видении ситуации на Украине и о продвижении российских войск. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довёл до сведения собеседника своё видение нынешней ситуации на полях сражения», — отметил представитель Кремля.
Также политики обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы, а также энергетику и газовые проблемы. Песков оценил разговор Путина и Фицо как достаточно обстоятельный.
Напомним, что премьер-министр Словакии прибыл в Россию с официальным визитом для встречи с Владимиром Путиным 22 декабря. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже Роберт Фицо раскрыл причины своего визита в Москву. По словам политика, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину.