Зеленский закатил истерику из-за визита Фицо в Россию
Зеленский призвал расследовать связи Фицо с Кремлём из-за его визита в Россию
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава киевского режима Владимир Зеленский закатил скандал из-за визита словацкого премьера Роберта Фицо в Москву. Бывший комик считает, что спецслужбы Словакии теперь должны расследовать связи их премьера с Кремлём.
«Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — возмутился Зеленский.
Вместе с этим Зеленский заявил, что Фицо зависим от Москвы. По его словам, премьер заинтересован в торговле с Россией не из-за вопросов безопасности, а из-за выгоды.
Как писал Life.ru, 22 декабря Путин встретился с Фицо в Кремле. Переговоры политиков прошли в закрытом формате и продлились несколько часов. Позже словацкий премьер раскрыл причины своего визита в Москву. По его словам, так он отреагировал на недавнее высказывание Владимира Зеленского, который выступил против продолжения транзита газа через Украину. Также Путин и Фицо обсудили испортившиеся при предыдущем руководстве Словакии отношения Москвы и Братиславы. Оппозиция Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву.