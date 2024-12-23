Глава киевского режима Владимир Зеленский закатил скандал из-за визита словацкого премьера Роберта Фицо в Москву. Бывший комик считает, что спецслужбы Словакии теперь должны расследовать связи их премьера с Кремлём.

«Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — возмутился Зеленский.