Президент Литвы забыл о стыде и выставил смехотворную претензию России
Науседа обвинил РФ в переписывании истории из-за переименования музея
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Так в сделанном на личной странице в соцсети X комментарии он выразил своё неудовольствие решением властей Калининградской области переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей».
«Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвящённый классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, — это очередная неприемлемая попытка переписать историю», — сокрушается глава Литвы.
Благородные порывы Гитанаса Науседы в борьбе за сохранение исторической памяти прекрасно подчеркнули бы ярые протесты против сноса здания Дома Москвы в Вильнюсе, но он, увы, таковых не высказывал. Как не возражал глава республики и против публичных действий литовского гражданина Валдиса Барткевичюса, который осквернил в Курской области братскую могилу павших во время Великой Отечественной войны советских солдат, а также оправдывал теракт в «Крокус сити холле». Последнего, впрочем, и так настигла карма.
ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert