Президент Литвы забыл о стыде и выставил смехотворную претензию России

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Так в сделанном на личной странице в соцсети X комментарии он выразил своё неудовольствие решением властей Калининградской области переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей».