Литва потратит почти €2 млн на «освобождение от символа российской пропаганды»

Литовские власти начали искать подрядчика на снос недостроенного Дома Москвы, расположенного в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. О старте конкурса объявило Министерство окружающей среды прибалтийского государства.

Победителю тендера предстоит не только снести многоэтажное здание, но и очистить площадку от строительного мусора. На работы будет выделено 1,85 миллиона евро. Имя подрядчика станет известно 16 декабря.

«Наконец, будет поставлена точка в растянувшейся на десятилетие истории, и мы освободимся от застоявшегося символа российской пропаганды», — приводится сообщение главы ведомства Симонаса Гентвиласа.

Напомним, что Дом Москвы возник в столицы Литвы по инициативе экс-мэра российской столицы Юрия Лушкова, посетившего Прибалтику в 2004 году по случают 750-летия коронации короля Миндаугаса. При этом в Москве должен был появиться Дом Вильнюса. Здание планировалось использовать как центр культурного и делового сотрудничества двух держав. Впрочем, в 2016 году суд признал выдачу земли под строительство Дома Москвы незаконной.