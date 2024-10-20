Литва потратит почти €2 млн на «освобождение от символа российской пропаганды»
Власти Литвы объявили тендер на снос недостроенного Дома Москвы в Вильнюсе
Литовские власти начали искать подрядчика на снос недостроенного Дома Москвы, расположенного в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. О старте конкурса объявило Министерство окружающей среды прибалтийского государства.
Победителю тендера предстоит не только снести многоэтажное здание, но и очистить площадку от строительного мусора. На работы будет выделено 1,85 миллиона евро. Имя подрядчика станет известно 16 декабря.
«Наконец, будет поставлена точка в растянувшейся на десятилетие истории, и мы освободимся от застоявшегося символа российской пропаганды», — приводится сообщение главы ведомства Симонаса Гентвиласа.
Напомним, что Дом Москвы возник в столицы Литвы по инициативе экс-мэра российской столицы Юрия Лушкова, посетившего Прибалтику в 2004 году по случают 750-летия коронации короля Миндаугаса. При этом в Москве должен был появиться Дом Вильнюса. Здание планировалось использовать как центр культурного и делового сотрудничества двух держав. Впрочем, в 2016 году суд признал выдачу земли под строительство Дома Москвы незаконной.
А власти Латвии тем временем анонсировали снос памятника звезде советского балета Марису Лиепе. Он был уроженцем Риги, но большую часть жизни провёл в Москве, чем заслужил клеймо предателя на родине спустя несколько десятилетий после смерти. Дочь артиста Илзе Лиепа лишь обрадовалась этому событию, так как монумент, по её мнению, был «воплощён ужасно».