Балерина Илзе Лиепа обрадовалась сносу «‎убогого» памятника её отцу в Риге

Балерина Илзе Лиепа рада, что в Риге собираются сносить памятник её отцу Марису Лиепе из-за политической обстановки. Большую часть жизни народный артист СССР прожил в Москве и прославлял русскую балетную школу.

«Проект памятника был интересным, но воплощение ужасно. Его делал какой-то модных художник-инсталлятор в псевдоавангардной манере. Получилась уродливая фигура. Когда его установили, я ходила к мэру Риги, просила, чтобы этот памятник не связывали с именем Мариса Лиепы. Но меня не слушали», — рассказала балерина kp.ru.

Тем временем в Москве решили установить памятник Марису Лиепе в центре города. За работу возьмётся скульптор Александр Рукавишников. Дочь Лиепе рассказала, что перестала общаться со многими родственниками из Латвии. Причина опять же кроется в политической обстановке.

«Однажды моя невинная фраза о том, как было бы хорошо, чтобы наши дети дружили, вызвала такую реакцию… Я выслушала такую отповедь, что поняла: диалога пока не получится», — поделилась Илзе.

По мнению балерины, сам Марис Лиепе остался бы на стороне правды, то есть с Россией.

«В одном из последних интервью тележурналист Урмас Отт спросил его: «Марис, я же могу к вам обращаться по имени? Без отчества. Мы с вами прибалты…». На что мой отец ответил: «Большую часть жизни я прожил в России, поэтому обращайтесь ко мне Марис Эдуардович»... И этим ответом всё сказано», — поделилась историей из жизни отца Илзе.