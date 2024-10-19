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19 октября, 13:17

Балерина Илзе Лиепа обрадовалась сносу «‎убогого» памятника её отцу в Риге

Илзе Лиепа. Фото © VK / Илзе Лиепа

Илзе Лиепа. Фото © VK / Илзе Лиепа

Балерина Илзе Лиепа рада, что в Риге собираются сносить памятник её отцу Марису Лиепе из-за политической обстановки. Большую часть жизни народный артист СССР прожил в Москве и прославлял русскую балетную школу.

«Проект памятника был интересным, но воплощение ужасно. Его делал какой-то модных художник-инсталлятор в псевдоавангардной манере. Получилась уродливая фигура. Когда его установили, я ходила к мэру Риги, просила, чтобы этот памятник не связывали с именем Мариса Лиепы. Но меня не слушали», — рассказала балерина kp.ru.

Тем временем в Москве решили установить памятник Марису Лиепе в центре города. За работу возьмётся скульптор Александр Рукавишников. Дочь Лиепе рассказала, что перестала общаться со многими родственниками из Латвии. Причина опять же кроется в политической обстановке.

«Однажды моя невинная фраза о том, как было бы хорошо, чтобы наши дети дружили, вызвала такую реакцию… Я выслушала такую отповедь, что поняла: диалога пока не получится», — поделилась Илзе.

По мнению балерины, сам Марис Лиепе остался бы на стороне правды, то есть с Россией.

«В одном из последних интервью тележурналист Урмас Отт спросил его: «Марис, я же могу к вам обращаться по имени? Без отчества. Мы с вами прибалты…». На что мой отец ответил: «Большую часть жизни я прожил в России, поэтому обращайтесь ко мне Марис Эдуардович»... И этим ответом всё сказано», — поделилась историей из жизни отца Илзе.

Кстати, дочь знаменитой балерины Надя учится в Московской академии хореографии, которую когда-то окончили её дедушка Марис Лиепа, мама и дядя Андрис. У девочки уже есть определённые успехи.

Ранее Президент Литвы лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за высказываний в поддержку России. Народная артистка России наказана за то, что назвала события на Украине противостоянием фундаментальных ценностей. Лиепа заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина.

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Алена Пенчугина
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