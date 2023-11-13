Балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы за одну фразу о России

В Литве инициировали процесс лишения гражданства в отношении российской балерины и актрисы Илзе Лиепы по обвинению в "дискредитации государства". Соответствующий запрос был направлен литовским МВД в Департамент миграции. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

Причиной стала фраза балерины в поддержку действий России на Украине: "Нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода". Власти Литвы посчитали это заявление дискредитацией государства.

Департамент миграции призвал "компетентные ведомства" дать оценку высказыванию Лиепы о конфликте на Украине и российском лидере Владимире Путине. Если эти ведомства решат, что заявления балерины угрожают безопасности республики, МВД направит президенту Литвы предложение лишить балерину гражданства.

В литовском законодательстве указано, что приобретённое в исключительном порядке гражданство можно отозвать, если лицо, которому оно было выдано, публично поддерживает государство, представляющее угрозу для интересов Литвы, других стран Европейского союза и их партнёров, а также своими действиями создаёт риски для безопасности Литовской Республики.



