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13 ноября, 11:52

Балерину Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы за одну фразу о России

BNS: Балерину Лиепу хотят лишить гражданства Литвы за слова в поддержку России

<p>Балерина Илзе Лиепа. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Балерина Илзе Лиепа. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Литве инициировали процесс лишения гражданства в отношении российской балерины и актрисы Илзе Лиепы по обвинению в "дискредитации государства". Соответствующий запрос был направлен литовским МВД в Департамент миграции. Об этом сообщает агентство Baltic News Service.

Причиной стала фраза балерины в поддержку действий России на Украине: "Нет никакой радости от несчастий, но у нас нет другого выхода". Власти Литвы посчитали это заявление дискредитацией государства.

Департамент миграции призвал "компетентные ведомства" дать оценку высказыванию Лиепы о конфликте на Украине и российском лидере Владимире Путине. Если эти ведомства решат, что заявления балерины угрожают безопасности республики, МВД направит президенту Литвы предложение лишить балерину гражданства.

В литовском законодательстве указано, что приобретённое в исключительном порядке гражданство можно отозвать, если лицо, которому оно было выдано, публично поддерживает государство, представляющее угрозу для интересов Литвы, других стран Европейского союза и их партнёров, а также своими действиями создаёт риски для безопасности Литовской Республики.

Илзе Лиепа приходится дочерью литовскому балетмейстеру Марису Лиепе. Она гражданка России, получившая гражданство Литвы в порядке исключения в 2000-х годах.

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В середине сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко. Ранее она участвовала в шоу Татьяны Навки, которое проходило в России, чем вызвала большое негодование у литовских властей. Они потребовали, чтобы бывшая спортсменка порвала все связи с РФ, но Дробязко отказалась это делать. "Предательство — не мой путь", подчеркнула она. Родившаяся в Москве фигуристка получила гражданство Литвы в 1993 году.

Юрий Лысенко
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