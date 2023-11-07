В Литве введут налог на дождь ради новых немецких танков

Литва всеми силами поддерживает Украину и всё больше тратится на оборону, при этом опустошая собственный бюджет, в результате чего литовские власти вынуждены вводить даже налог на дождь. Об этом рассказал РИА "Новости" сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

"Ради новых немецких танковых батальонов Литва вводит налог на дождь. <…> Литовские власти уже не знают, где искать дополнительные ресурсы, и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы", — пояснил он.

Политик добавил, что закон на дождевую воду вступает в силу с января 2024 года. По его словам, в Литве и не скрывают, что главная цель пополнения казны — обзавестись немецкими танками. При том что в стране растут экономические проблемы, напомнил сенатор. Дефицит литовского бюджета достигнет 2,9% от ВВП уже в следующем году, затраты на оборону выросли в два раза, ограничение калининградского транзита подрывает экономику, а зарплаты учителей урезаны, объяснил он.

Несмотря на внутригосударственные проблемы, Литва пообещала Киеву помощь почти на 1 миллиард евро, которые можно оценить на 1,42% ВВП балтийской республики на 2022 год.