"Глупость и сумасшествие": Политолог разнёс идею Литвы запретить экспорт спиц и гвоздей в Россию
Политолог Дудчак назвал сумасшествием идею Литвы запретить экспорт спиц в РФ
Политолог Александр Дудчак прокомментировал идею Литвы запретить экспортировать в Россию кнопки, иглы для шитья и спицы для вязания в рамках введения ЕС 12-го пакета санкций против РФ. Эксперт назвал это предложение "сумасшествием".
"Их надо лечить, это уже сумасшествие. Гвозди, радиаторы запрещают... Можно заняться импортозамещением и в этой области, но это не является приоритетом. Потому что это продукция, не требующая каких-то особых технологий. И на рынке найдутся производители в других странах, да и в России. Это очередная глупость", — подчеркнул политолог в беседе с RT.
По его словам, подобными выходками Литва пытается "изобразить деятельность". Однако Вильнюс вредит лишь сам себе, не позволяя местным производителям продавать свою продукцию и получать доход.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Литва планирует запретить экспорт в РФ кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Среди прочего Вильнюс считает, что в новом пакете антироссийских санкций должен быть запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей.
Freepik / Wirestock