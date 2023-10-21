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21 октября, 12:11

"Глупость и сумасшествие": Политолог разнёс идею Литвы запретить экспорт спиц и гвоздей в Россию

Политолог Дудчак назвал сумасшествием идею Литвы запретить экспорт спиц в РФ

Политолог Александр Дудчак прокомментировал идею Литвы запретить экспортировать в Россию кнопки, иглы для шитья и спицы для вязания в рамках введения ЕС 12-го пакета санкций против РФ. Эксперт назвал это предложение "сумасшествием".

"Их надо лечить, это уже сумасшествие. Гвозди, радиаторы запрещают... Можно заняться импортозамещением и в этой области, но это не является приоритетом. Потому что это продукция, не требующая каких-то особых технологий. И на рынке найдутся производители в других странах, да и в России. Это очередная глупость", подчеркнул политолог в беседе с RT.

По его словам, подобными выходками Литва пытается "изобразить деятельность". Однако Вильнюс вредит лишь сам себе, не позволяя местным производителям продавать свою продукцию и получать доход.

Захарова высмеяла желание Литвы запретить экспорт игл в РФ и дала Вильнюсу совет

Захарова высмеяла желание Литвы запретить экспорт игл в РФ и дала Вильнюсу совет

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Литва планирует запретить экспорт в РФ кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Среди прочего Вильнюс считает, что в новом пакете антироссийских санкций должен быть запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Дарья Нарыкова
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