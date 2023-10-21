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21 октября, 06:56

Литва призвала запретить экспорт в Россию швейных игл, спиц для вязания и гвоздей

EUobserver: Литва хочет запретить экспорт в РФ гвоздей и спиц для вязания

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Литва намерена запретить экспортировать в Россию кнопки, иглы для шитья и спицы для вязания. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документ. Уточняется, что Вильнюс расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей" на десятках страниц.

В Литве считают, что в 12-м пакете антироссийских санкций также должен быть запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей. Как сообщает издание, ЕС верит в "сказки" о том, что рестрикции наносят вред России. Об этом заявил один из дипломатов Евросоюза.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями. Ограничения будут распространяться как на казахстанские товары, так и на те, что были изготовлены в других странах.

Астана официально опровергла запрет на экспорт в РФ и заявила о верности Договору ЕЭС

Астана официально опровергла запрет на экспорт в РФ и заявила о верности Договору ЕЭС

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Unsplash

Илья Суриков
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