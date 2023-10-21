Литва призвала запретить экспорт в Россию швейных игл, спиц для вязания и гвоздей

В рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза Литва намерена запретить экспортировать в Россию кнопки, иглы для шитья и спицы для вязания. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документ. Уточняется, что Вильнюс расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей" на десятках страниц.

В Литве считают, что в 12-м пакете антироссийских санкций также должен быть запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвоздей. Как сообщает издание, ЕС верит в "сказки" о том, что рестрикции наносят вред России. Об этом заявил один из дипломатов Евросоюза.