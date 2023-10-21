Захарова высмеяла желание Литвы запретить экспорт игл в РФ и дала Вильнюсу совет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла идею Литвы запретить экспорт игл и спиц в Россию. Она отметила, что у китайских производителей "случится истерика" из-за таких планов.

Дипломат рассказала, что год назад встречалась с представителя бизнеса КНР в Москве и во время переговоров вышла новость, что США хотят запретить поставки лифтов и соответствующего оборудования в Россию. Авторы этой инициативы таким образом намеревались "парализовать" строительную отрасль России.

"Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот. Они буквально стонали, заливаясь смехом. После санкционного харакири японского автопрома на российском рынке сбылась самая невероятная мечта китайских производителей, которые за полгода переподтвердили истину "свято место пусто не бывает", — указала Захарова в своём телеграм-канале.

По словам представителя МИД, страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности". Захарова задалась вопросом, куда Вильнюс денет товары, если решение о запрете экспорта будет принято. Дипломат предложила Литве "выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "Назло России".