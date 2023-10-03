Литва призвала накрыть Украину "ядерным зонтиком" НАТО
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал распространить на Украину пятую статью НАТО
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал распространить на Украину и оставленные в "серой зоне" страны пятую статью НАТО и "ядерный зонтик". По его словам, Европа должна сменить "состояние мира", пришедшее после падения Берлинской стены, на "геополитическую военную ментальность".
"А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьёй НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", — заявил глава МИД Литвы на форуме безопасности в Варшаве.
Также министр поблагодарил Германию за размещение постоянной бригады в Литве и назвал это признаком геополитических перемен.
В пятой статье НАТО говорится о коллективной безопасности альянса: нападение на одну страну будет приравнено к атаке на весь военно-политический блок.
Ранее в НАТО высказались о передислокации ядерного арсенала США в Европе. По словам руководителя директората по ядерной политике альянса Джессики Кокс, если какая-либо страна альянса внезапно пожелает стать участником ядерной миссии, этот вопрос будет поднят на совещании в НАТО в рамках Группы ядерного планирования (NPG).
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