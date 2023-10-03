Литва призвала накрыть Украину "ядерным зонтиком" НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал распространить на Украину и оставленные в "серой зоне" страны пятую статью НАТО и "ядерный зонтик". По его словам, Европа должна сменить "состояние мира", пришедшее после падения Берлинской стены, на "геополитическую военную ментальность".

"А из этой ментальности вытекают: Украина в НАТО, трансатлантический регион, который должен расшириться и охватить "ядерным зонтиком", пятой статьёй НАТО страны, оставленные в "серой зоне" и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там", — заявил глава МИД Литвы на форуме безопасности в Варшаве.

Также министр поблагодарил Германию за размещение постоянной бригады в Литве и назвал это признаком геополитических перемен.

В пятой статье НАТО говорится о коллективной безопасности альянса: нападение на одну страну будет приравнено к атаке на весь военно-политический блок.