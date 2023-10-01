В НАТО высказались о передислокации ядерного арсенала США в Европе

НАТО не будет менять местоположение своего ядерного оружия в Европе или дополнительно размещать его в новых точках. Об этом сообщила руководитель директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta Sanomat.

"Об этом много говорят в СМИ, но я думаю, что ядерное оружие, которое США разместили в Европе, находится в хорошем месте, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение", — пояснила она.

По её словам, если какая-либо страна военного блока внезапно пожелает стать участником ядерной миссии, этот вопрос будет поднят на совещании в НАТО в рамках Группы ядерного планирования (NPG).