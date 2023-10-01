Регион

Уведомления отключены

1 октября, 13:28

В НАТО высказались о передислокации ядерного арсенала США в Европе

В НАТО заверили, что не будут размещать дополнительное ядерное оружие в Европе

НАТО не будет менять местоположение своего ядерного оружия в Европе или дополнительно размещать его в новых точках. Об этом сообщила руководитель директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta Sanomat.

"Об этом много говорят в СМИ, но я думаю, что ядерное оружие, которое США разместили в Европе, находится в хорошем месте, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение", — пояснила она.

По её словам, если какая-либо страна военного блока внезапно пожелает стать участником ядерной миссии, этот вопрос будет поднят на совещании в НАТО в рамках Группы ядерного планирования (NPG).

Что стоит за дискредитацией Зеленского и для чего нужны сценарии апокалипсиса

Что стоит за дискредитацией Зеленского и для чего нужны сценарии апокалипсиса

Ранее глава Польши Анджей Дуда рассказал о возможности размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий. Сейчас ядерные бомбы США размещены на шести авиабазах в пяти странах: Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Фолкель) и Турции (Инджирлик).

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров