В НАТО высказались о передислокации ядерного арсенала США в Европе
В НАТО заверили, что не будут размещать дополнительное ядерное оружие в Европе
НАТО не будет менять местоположение своего ядерного оружия в Европе или дополнительно размещать его в новых точках. Об этом сообщила руководитель директората по ядерной политике альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta Sanomat.
"Об этом много говорят в СМИ, но я думаю, что ядерное оружие, которое США разместили в Европе, находится в хорошем месте, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение", — пояснила она.
По её словам, если какая-либо страна военного блока внезапно пожелает стать участником ядерной миссии, этот вопрос будет поднят на совещании в НАТО в рамках Группы ядерного планирования (NPG).
Ранее глава Польши Анджей Дуда рассказал о возможности размещения ядерных бомб США на территории страны. На просьбу прокомментировать слова премьера Матеуша Моравецкого о желании обзавестись таким арсеналом в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии он заверил, что сейчас "ничто не предвещает" такого развития событий. Сейчас ядерные бомбы США размещены на шести авиабазах в пяти странах: Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Фолкель) и Турции (Инджирлик).
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