Что стоит за дискредитацией Зеленского и для чего нужны сценарии апокалипсиса На Западе начали разбирать ситуации, что будет делать НАТО, если Россия уничтожит его инструкторов, собьёт самолёт или нанесёт упреждающий удар по объектам блока. Кто и для чего запускает эти сценарии? 30 сентября, 22:40 Владимир Зеленский (на переднем плане). Обложка © ТАСС / AP / Sean Kilpatrick

Главу киевского режима Владимира Зеленского решили дискредитировать на Западе и продолжить военный конфликт с Россией. Сейчас западные политтехнологи заняты подготовкой общественного мнения к замене лидера воюющей против России страны-марионетки. Новых конкурентов Зеленского выпустят на сцену позднее. Пока же в пространстве мировых СМИ усталость от темы Украины борется со страшилками о коварной России. Причём мифы и сценарии ядерной эскалации умело вбрасывают так называемые аналитические центры, а на самом деле — частные разведывательные компании, которые обеспечивают Пентагону дальнейшее финансирование ВПК и умело работают с экспертным мнением.

Технология слива Зеленского

Киев останется без союзников из-за действий Зеленского в вопросе вывоза зерна, уже заявляют британские СМИ. The Telegraph объясняет, что выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Польши и других восточноевропейских стран, запретивших ввоз украинского зерна, — его "самая вопиющая ошибка".

— Недавнее обвинение Зеленского, который назвал Польшу, Венгрию и Словакию "приспешниками Москвы", вызвало у восточноевропейцев чувство предательства. Украина участвует в боевых действиях, но её руководитель, вероятно, больше намерен ссориться с союзниками, — делает вывод The Telegraph.

Стоит отметить, что против Киева с разоблачающими заголовками одновременно вышло несколько материалов различных ведущих европейских СМИ. Например, публикация британской The Guardian о том, как Киев призвал страны "Большой семёрки" (G7) предоставить ему дальнобойные ракеты для ударов по производствам беспилотников в России, Иране и Сирии. The Telegraph, ссылаясь на источники, упоминает секретный документ, представленный Украиной ещё в августе.

Эксперты считают, что в контексте статьи о том, что Киев заявил о наличии европейских компонентов в якобы российско-иранских дронах, появление информации о готовности Киева бомбить не только Россию, но и другие страны, Европа намеренно открыла сезон "слива" Зеленского.

До этого, напомним, The New York Times рассказала американцам, как Киев бомбит собственные города, и не разрешает корреспондентам говорить, что происходит на самом деле. Речь шла о событиях в подконтрольной киевскому режиму Константиновке, где в результате обстрела ВСУ мирных жителей на рынке были убиты 15 человек и ранено больше 30. Это расследование смогли провести девять американских журналистов.

Обстрел мирных жителей на рынке в Константиновке. Видео © t.me / SHOT

Запад буквально зарядил серию компрометирующих текстов. Французское издание Le Monde признало, что США и Европа бегут со всех фронтов из-за провала на Украине. Сравнивая уход США и оставление Францией бывших колоний в Африке, обозреватель Сильвия Кауфман делает выводы, что "западная позиция подорвана" или "игроки Севера" (Запад) больше не могут решать все мировые проблемы, в том числе предложить приемлемые условия для "игроков Юга".

— Провал контрнаступления ВСУ портит политическое положение Зеленского, — констатирует другой автор французского издания, Филипп Рикар, спустя сутки. — Нестерпимо медленное продвижение украинской армии против российских сил, закрепившихся на линиях обороны, не похоже на быстрый успех. А потому оно, наоборот, усложняет положение Киева.

По его словам, ситуацию для Зеленского усугубляет тот факт, что из-за оплошностей ВСУ и прочих проблем Запад не сумеет сплотить развивающиеся страны вокруг Украины. Нужно понимать, что лоббисты западного ВПК совершенно не намерены останавливать военный конфликт на Украине и поэтому в СМИ вбрасываются версии эскалации и агрессии России против государств – участников НАТО.

Вбросы RAND о ядерной угрозе России

Никто из экспертов, распиаривших последний доклад квази-аналитического центра RAND Corporation о трёх сценариях, которые приведут к столкновению Москвы и Североатлантического альянса, не упомянул, в чьих интересах он сделан.

Напомним, согласно документу, обсуждается три варианта непреднамеренной эскалации со стороны России, что неминуемо приведёт к применению ядерного оружия. В первом навязывается мысль, что НАТО должно ответить за гибель инструкторов и чиновников блока, которые погибнут на полях Украины. Второй предусматривает гибель экипажа самолёта США над Чёрным морем. Третий — удар России по объектам НАТО. Все эти версии призваны подготовить почву для последующих финансовых вливаний в конфликт на Украине.

— RAND Corporation представляет собой не аналитический центр или "фабрику мысли", как принято его называть, а частную разведывательную компанию. В отличие от настоящих, так называемых мозговых центров, которые призваны предоставлять аналитику и прогнозы, задача таких компаний — дезинформация целевой аудитории. Поэтому последние отчёты RAND направлены на дезинформацию экспертного сообщества, лидеров общественного мнения США. Чтобы они, прочитав доклад, начали обсуждать его на различных медийных площадках, чтобы подготовить граждан Америки для очередных ассигнований в пользу ВПК. Чтобы американцы не боялись того, что огромное количество денег тратится не на нужды собственной страны, а для спонсирования войны и производства оружия, — отмечает глава частной разведывательной компании Роман Ромачев.

По его словам, именно для создания таких страхов и придумываются сценарии глобального апокалипсиса. Что якобы у США имеется такой коварный враг, на которого нужно выделять деньги. Это буквально хлеб RAND Corporation, который она предлагает западной и, к сожалению, российской общественности, с удовольствием подхватывающей наживку и также пиарящей эту структуру частной разведки, говорит Ромачев.

Обсуждение ядерной угрозы — поддержка нарративов и продвижение повестки, которая исходит от RAND Corporation и является её бизнесом. Важно говорить, что это в данном случае — частная военная компания, которая дезинформирует общество в интересах американского ВПК.

Авторы Елена Стафеева