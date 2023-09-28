Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Нагорный Карабах
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Посол России пригрозил уголовным делом в связи с чествованием эсэсовца в Канаде

На Крымском мосту 28 сентября временно ограничат автомобильное движение

"Чудовищное надругательство": Трюдо "переобулся" после чествования нациста в Парламенте Канады

Два человека, в том числе полицейский, погибли в перестрелке в Дагестане

Суд вынес новый приговор акционисту Крисевичу

Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США

Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом

Сбежавшего в КНДР американского солдата передали США

МИД Германии осудил овации нацисту в Парламенте Канады и оправдал своего посла в Оттаве

В Сочи задержали начальника кубанского ГУ МЧС

Доктор прописал: Для чего США навязывают Зеленскому реформы и что это означает для его карьеры

"Бобик сдох" — практически констатируют западные СМИ, оценивая последние инсинуации в карьере звёздного фюрера Зеленского, а тут ещё реформы из США подоспели.

27 сентября, 22:42
<p>Для чего США навязывают Зеленскому реформы и что это означает для его карьеры. Обложка © Getty Images / Drew Angerer</p>

Для чего США навязывают Зеленскому реформы и что это означает для его карьеры. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Реформы для смены власти на Украине

Вашингтон прислал киевскому режиму чёрную метку. США направили Украине список необходимых реформ для продолжения военной помощи. Изменения в документе прописаны по приоритетности их внедрения. Временной промежуток реализации ряда пунктов составляет от трёх месяцев до полугода и до 1,5 года. Что это значит для карьеры Зеленского и почему он не справится с задачей.

О содержании письма США к Украине сообщили в СМИ. Оно было передано главе киевского режима во время его визита. Некоторые из новаций команда Зеленского не осилит: большое внимание уделяется борьбе с коррупцией. Для этого предполагается создание особых органов, которые должны быть наделены соответствующими полномочиями. Кроме того, речь идёт о реформах судебной системы, изменениях в Минобороны (в том числе по организации закупок) и других силовых ведомствах. Также в течение года требуется ввести рыночные цены на газ и электричество.

Президент США Джо Байден (справа) встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 21 сентября 2023 года. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Президент США Джо Байден (справа) встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 21 сентября 2023 года. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получает право на прослушивание и исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел. А в функционале СБУ остаются контрразведка, "борьба с терроризмом" и киберпреступностью.

В принципе, режим Зеленского и так был на коротком поводке, но перечень придаёт контролю институциональный — и тотальный — характер. Воровать из западной помощи будет сложнее. Свобода действий менеджеров среднего звена западного проекта "Украина" будет сведена к минимуму. Такое ужесточение американской вертикали управления говорит и о том, что США не собираются сдавать данный плацдарм атаки на Россию и намерены там только укрепляться, — отмечает директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Следующие президентские выборы на Украине должны пройти не позднее 31 марта 2024 года. И, похоже, сейчас делается ставка на другие фигуры, считают эксперты.

Украину захлёстывает коррупция, и американские кураторы будут настаивать на этих реформах. Зеленского могут убрать, и об этом намекнула его жена, когда говорила, что если её муж не почувствует широкомасштабной поддержки народа, то на выборы главы страны он не пойдёт. Это может означать только одно: он начал осознавать, что Запад его сливает, так как он не справился с задачами, которые были на него возложены. Контрнаступление не состоялось, как и борьба с коррупцией, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Зеленского могут убрать, и об этом намекнула его жена. Фото © Getty Images / Sean Gallup - Pool

Зеленского могут убрать, и об этом намекнула его жена. Фото © Getty Images / Sean Gallup - Pool

По его словам, кроме главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ставка может быть сделана на ряд фигур второго плана, для которых будут созданы все условия для пиара и продвижения. Не зря о замене главы киевского режима уже пишут европейские СМИ.

Кошелёк или жизнь

Nové slovo разглядело причину атак и критики Зеленского, обращённых к Западу. "Оскорблять соседей — всё равно что объявлять им войну", — вспоминает словацкое издание, возвращаясь к заявлениям в свой адрес Зеленского. Задаваясь вопросом, почему он ополчился на Европу и США, Nové slovo объясняет это уготованным для него капканом.

Его время уходит, и ему готовят ловушку, из которой выход только один — смена на посту президента. Скорее всего, у Владимира Зеленского достаточно денег для безбедной жизни. Но оставят ли ему жизнь? Мир недосягаем при Зеленском, который всячески сопротивляется любым переговорам с кем бы то ни было, — пишет Nové slovo.

Эти реформы маловероятны, есть версия, что это пролог к насильственной смене власти в стране, но пока это выглядит как косметический ремонт для исправления пиара Зеленского, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, большей частью этот пакет законодательных изменений выглядит как идеологическая мишура и является попыткой затормозить распад экономической и политической систем страны.

Американский шатдаун грозит перекрыть поток оружия и денег Украине

Американский шатдаун грозит перекрыть поток оружия и денег Украине

Авторы
Андрей Лапенков
Андрей Лапенков

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!