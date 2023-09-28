Доктор прописал: Для чего США навязывают Зеленскому реформы и что это означает для его карьеры "Бобик сдох" — практически констатируют западные СМИ, оценивая последние инсинуации в карьере звёздного фюрера Зеленского, а тут ещё реформы из США подоспели. 27 сентября, 22:42 Для чего США навязывают Зеленскому реформы и что это означает для его карьеры. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

Реформы для смены власти на Украине

Вашингтон прислал киевскому режиму чёрную метку. США направили Украине список необходимых реформ для продолжения военной помощи. Изменения в документе прописаны по приоритетности их внедрения. Временной промежуток реализации ряда пунктов составляет от трёх месяцев до полугода и до 1,5 года. Что это значит для карьеры Зеленского и почему он не справится с задачей.

О содержании письма США к Украине сообщили в СМИ. Оно было передано главе киевского режима во время его визита. Некоторые из новаций команда Зеленского не осилит: большое внимание уделяется борьбе с коррупцией. Для этого предполагается создание особых органов, которые должны быть наделены соответствующими полномочиями. Кроме того, речь идёт о реформах судебной системы, изменениях в Минобороны (в том числе по организации закупок) и других силовых ведомствах. Также в течение года требуется ввести рыночные цены на газ и электричество.

Президент США Джо Байден (справа) встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 21 сентября 2023 года. Фото © Getty Images / Drew Angerer

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получает право на прослушивание и исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел. А в функционале СБУ остаются контрразведка, "борьба с терроризмом" и киберпреступностью.

— В принципе, режим Зеленского и так был на коротком поводке, но перечень придаёт контролю институциональный — и тотальный — характер. Воровать из западной помощи будет сложнее. Свобода действий менеджеров среднего звена западного проекта "Украина" будет сведена к минимуму. Такое ужесточение американской вертикали управления говорит и о том, что США не собираются сдавать данный плацдарм атаки на Россию и намерены там только укрепляться, — отмечает директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Следующие президентские выборы на Украине должны пройти не позднее 31 марта 2024 года. И, похоже, сейчас делается ставка на другие фигуры, считают эксперты.

— Украину захлёстывает коррупция, и американские кураторы будут настаивать на этих реформах. Зеленского могут убрать, и об этом намекнула его жена, когда говорила, что если её муж не почувствует широкомасштабной поддержки народа, то на выборы главы страны он не пойдёт. Это может означать только одно: он начал осознавать, что Запад его сливает, так как он не справился с задачами, которые были на него возложены. Контрнаступление не состоялось, как и борьба с коррупцией, — отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

Зеленского могут убрать, и об этом намекнула его жена. Фото © Getty Images / Sean Gallup - Pool

По его словам, кроме главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ставка может быть сделана на ряд фигур второго плана, для которых будут созданы все условия для пиара и продвижения. Не зря о замене главы киевского режима уже пишут европейские СМИ.

Кошелёк или жизнь

Nové slovo разглядело причину атак и критики Зеленского, обращённых к Западу. "Оскорблять соседей — всё равно что объявлять им войну", — вспоминает словацкое издание, возвращаясь к заявлениям в свой адрес Зеленского. Задаваясь вопросом, почему он ополчился на Европу и США, Nové slovo объясняет это уготованным для него капканом.

— Его время уходит, и ему готовят ловушку, из которой выход только один — смена на посту президента. Скорее всего, у Владимира Зеленского достаточно денег для безбедной жизни. Но оставят ли ему жизнь? Мир недосягаем при Зеленском, который всячески сопротивляется любым переговорам с кем бы то ни было, — пишет Nové slovo.

Эти реформы маловероятны, есть версия, что это пролог к насильственной смене власти в стране, но пока это выглядит как косметический ремонт для исправления пиара Зеленского, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, большей частью этот пакет законодательных изменений выглядит как идеологическая мишура и является попыткой затормозить распад экономической и политической систем страны.

Авторы Андрей Лапенков