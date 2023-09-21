Фиаско Зеленского: Как Азербайджан перебил повестку Украины и зачем Штаты посадили в лужу Киев Почему тема Нагорного Карабаха стала главной на Генассамблее ООН и что потребовали мировые лидеры от главы Украины Владимира Зеленского. 20 сентября, 22:42 В США выяснили, что Киев бомбит собственные города. Обложка © Getty Images / Spencer Platt

Президент Турции Реджеп Эрдоган с площадки 78-й Генассамблеи ООН заявил, что Карабах — это территория Азербайджана и что любой другой статус в регионе неприемлем, поддержав операцию Баку. События в Нагорном Карабахе едва не затмили украинскую повестку. Однако для Владимира Зеленского мероприятие заиграло другими красками.

В США выяснили, что Киев бомбит собственные города

Провал Киева начался с разоблачительной публикации в The New York Times. Над текстом работали девять журналистов-расследователей, которые выяснили, что обстрел мирных жителей на рынке в Константиновке (убийство 15 из них и ранение 30) был совершён ВСУ. До этого украинские чиновники обвиняли в происшествии Россию. В итоге первый день оглушительного "триумфа" главы киевского режима на международной площадке ООН совпал с выходом текста, где рассказывается, что власти Украины пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты сразу после удара. Но репортёрам удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать фрагменты использованного боеприпаса.

Эксперты выяснили, что воронка и повреждения от удара соответствуют ракете, летящей северо-западным маршрутом, то есть со стороны ВСУ. А за несколько минут до удара украинские военные выпустили две ракеты класса "земля – воздух" в сторону российской линии фронта из города Дружковка, что в десяти милях к северо-западу от Константиновки. Это слышали и сами журналисты, и местные жители.

Журналисты опросили свидетелей и узнали, откуда ВСУ запускали ракеты. На этом месте репортёры NYT обнаружили свежие следы горения. Анализ спутниковых снимков "до и после" показал новые следы ожогов вокруг траншей в день удара, что также подтвердило версию удара со стороны украинских подразделений.

Также были изучены следы осколков. Их размеры соответствовали ракете 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка "Бук". Это подтвердили два независимых военных эксперта по обезвреживанию бомб.

Обстрел мирных жителей на рынке в Константиновке. Видео © t.me / SHOT

Улики в виде кадров с камер наблюдения, спутниковые снимки, опросы очевидцев, собранные поражающие элементы ракеты, анализ точки пуска и выводы военных экспертов железобетонно доказывают вину украинских подразделений в обстреле Константиновки. При этом личная ответственность возлагается на Зеленского, который "менее чем через два часа" после ракетного удара обвинил в нападении российскую сторону, и многие СМИ последовали его примеру.

Понятно, что обвинение главы киевского режима сделано не просто так. Эксперты уже выдвинули версию, что это расследование имело две цели: во-первых, осадить Зеленского и умерить его аппетиты к Вашингтону; во-вторых, использовать нарратив, что ВСУ приходится использовать старые советские снаряды и им нужны новые западные. К тому же, по сообщениям CNN, на Украине создаётся новая команда для мониторинга американской помощи, что в будущем поможет демократам апеллировать к расходам на военную помощь Киеву.

И на этом фоне пришлось выступать главе киевского режима в ООН. 15-минутная речь Зеленского состояла из призывов не колебаться и продолжать вкладываться в конфликт на Украине. А борьбу с неоколониальной политикой Запада в Африке, Латинской Америке и некоторых частях Азии он свёл к влиянию России. Его попытка связать глобальную нехватку продовольствия и рост цен на энергоносители с конфликтом выглядели не более убедительно, чем действия беженцев на Украине, которые в большинстве стран заявляют, что теперь они "здесь власть" и они "спасают Запад от России".

Зеленский заявил, что первое условие — полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Вторым условием "мирного плана" является полный возврат Незалежной контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. То есть очередной глава киевского режима заявил, что не готов к переговорам.

США требуют от Зеленского отчитаться за деньги

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что главе киевского режима предстоит ответить на серьёзные вопросы о потраченных на Украину американских деньгах в Конгрессе.

— Зеленский что — избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня к нему есть вопросы. Где отчётность за деньги, которые мы потратили? Каков план достижения победы? Я думаю, американцы хотят это знать, — сказал американский парламентарий. Теперь Зеленскому предстоит пройти аудит на встрече с двухпартийной группой законодателей США.

Украина нажила врагов из-за зерна

В Нью-Йорке отменилась встреча Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, которую планировалось провести на полях Генассамблеи ООН. При этом Дуда сравнил Украину с утопленником, "который может затянуть на глубину". В его выводе Киев представлен тем, кто хватается за спасателя и тянет его за собой на дно. Настроения в польском обществе по отношению к Украине меняются в сторону негатива. Напомним, Варшава не оценила слова Зеленского, который обвинил польское правительство в работе на Москву, и вызвала посла Украины для разбирательств в МИД. Конфликт начался после отказа Польши ввозить украинское зерно.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником. Фото © ТАСС / АР / Richard Drew

Также сегодня премьер Польши сказал, что применит дальнейшие шаги в рамках продуктового эмбарго, если Украина будет продолжать эскалацию. "Если Киев будет усугублять эту ситуацию, мы добавим ещё больше продуктов для эмбарго", объяснил он. Плюс ко всему стало известно, что Варшава прекращает финансовую поддержку украинских беженцев.

Поскольку помимо Польши запрет на ввоз украинского зерна продлили Венгрия и Словакия, то и соседи Киева не стали молчать. Международные проблемы у Зеленского и компании будут нарастать. Особенно на это может повлиять ротация политических элит в странах Европы.

Лидер избирательной кампании Роберт Фицо, который уже возглавлял Правительство Словакии с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год, напомнил западным СМИ, что если члены его партии "Смер" войдут в состав правительства, то страна больше не будет посылать оружие и боеприпасы на Украину. И его шансы на победу высоки, отмечают эксперты. "Наивно думать, что Россия уйдёт из Крыма. Наивно думать, что Россия когда-либо оставит территорию, которую она контролирует", — отметил Фицо.

Авторы Елена Стафеева