Балерина Илзе Лиепа лишена литовского гражданства за слова про Путина
Президент Литвы Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства
Балерина Илзе Лиепа. Фото © VK / Илзе Лиепа
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за высказываний в поддержку России, заявил на брифинге пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. Паспорт балтийской республики она получила в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.
"Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и её союзников", — сказал он, подчеркнув, что действия и публичные высказывания прославленной танцовщицы угрожают интересам безопасности Вильнюса.
Народная артистка России наказана за то, что назвала события на Украине противостоянием фундаментальных ценностей. Лиепа заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. И даже после угрозы лишить её литовского гражданства балерина отказалась менять позицию.