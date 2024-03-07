Балерина Илзе Лиепа лишена литовского гражданства за слова про Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за высказываний в поддержку России, заявил на брифинге пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. Паспорт балтийской республики она получила в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

"Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и её союзников", — сказал он, подчеркнув, что действия и публичные высказывания прославленной танцовщицы угрожают интересам безопасности Вильнюса.